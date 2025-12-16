«Σβήσε το όχημα, κάτω»: Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι

Είχε προηγηθεί καταδίωξη αφού ο ανήλικος αγνόησε σήματα για να σταματήσει - Στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr φαίνεται το συμβατικό όχημα της Ασφάλειας να σταματά μπροστά από το ΙΧ και να ζητά από τους ανήλικους να κατέβουν από το όχημα