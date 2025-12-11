Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
«Η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς»: Το «ευχαριστώ» των πληγέντων από τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι για τα μέτρα στήριξης
«Η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς»: Το «ευχαριστώ» των πληγέντων από τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι για τα μέτρα στήριξης
Οι δύο Σύλλογοι εξέδωσαν κοινό Δελτίο Τύπου όπου μεταξύ άλλων εκφράζουν την πικρία τους για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς κρατική μέριμνα
Με αφορμή τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης στους πληγέντες από τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι, οι Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας 2017 και Συγγενών Θανόντων & Εγκαυματιών 23/7/2018 στην Αν. Αττική εξέδωσαν κοινό Δελτίο Τύπου με το οποίο εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους εκπροσώπους της Πολιτείας.
«Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προσθέτουν: «Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα».
Παράλληλα, εκφράζουν την πικρία τους για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς κρατική φροντίδα, σημειώνοντας παράλληλα ότι πολλοί από αυτούς παραμένουν αφανείς.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου
«Επτάμιση χρόνια από την κόλαση της 23ης Ιουλίου 2018, οχτώ χρόνια μετά τον ορυμαγδό της 15ης Νοεμβρίου 2017 - με την απώλεια αγαπημένων μας, με τα εγκαύματα, με όλες τις μέρες και νύχτες πόνου και αγωνίας - η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες θύματα των δύο τραγωδιών.
Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα.
Μια παρακαταθήκη για όλες τις επόμενες γενιές με την ελπίδα να μη χρειαστεί να θεσπίζονται μέτρα ελάφρυνσης για όποια εν μέρει ανακούφιση, αλλά να μη συμβαίνουν τραγωδίες.
Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα μας, ζώντες και νεκρούς· να μην μετράμε σε αυτή τη χώρα ζωές χαμένες από τα ίδια λάθη, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται.
Το μεγαλύτερο χρέος της Πολιτείας, η πρόληψη και η προστασία όλων μας.
Η θεσμοθέτηση των όποιων μέτρων κατόπιν προσωπικής ευαισθητοποίησης και ενεργειών των κ.κ. Υπουργών δείχνουν ότι - έστω και τώρα- κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους απέναντι σε εμάς.
Ευχαριστούμε αυτούς τους Ανθρώπους πρώτα, που με ενσυνείδηση στέκονται πλάι μας.
Αλλά το "ευχαριστούμε" δεν σβήνει την πικρή αλήθεια: Άνθρωποι μας και εμείς δεν είχαμε εισακουσθεί ποτέ μέχρι τώρα και αρκετοί παραμένουν ακόμη δυστυχώς αφανείς.
Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν χωρίς ουσιαστική κρατική φροντίδα· χωρίς να υπάρξει άμεση, πλήρης και ολοκληρωμένη αποκατάσταση για τους συγγενείς και τα θύματα.
«Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προσθέτουν: «Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα».
Παράλληλα, εκφράζουν την πικρία τους για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς κρατική φροντίδα, σημειώνοντας παράλληλα ότι πολλοί από αυτούς παραμένουν αφανείς.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου
«Επτάμιση χρόνια από την κόλαση της 23ης Ιουλίου 2018, οχτώ χρόνια μετά τον ορυμαγδό της 15ης Νοεμβρίου 2017 - με την απώλεια αγαπημένων μας, με τα εγκαύματα, με όλες τις μέρες και νύχτες πόνου και αγωνίας - η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες θύματα των δύο τραγωδιών.
Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα.
Μια παρακαταθήκη για όλες τις επόμενες γενιές με την ελπίδα να μη χρειαστεί να θεσπίζονται μέτρα ελάφρυνσης για όποια εν μέρει ανακούφιση, αλλά να μη συμβαίνουν τραγωδίες.
Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα μας, ζώντες και νεκρούς· να μην μετράμε σε αυτή τη χώρα ζωές χαμένες από τα ίδια λάθη, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται.
Το μεγαλύτερο χρέος της Πολιτείας, η πρόληψη και η προστασία όλων μας.
Η θεσμοθέτηση των όποιων μέτρων κατόπιν προσωπικής ευαισθητοποίησης και ενεργειών των κ.κ. Υπουργών δείχνουν ότι - έστω και τώρα- κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους απέναντι σε εμάς.
Ευχαριστούμε αυτούς τους Ανθρώπους πρώτα, που με ενσυνείδηση στέκονται πλάι μας.
Αλλά το "ευχαριστούμε" δεν σβήνει την πικρή αλήθεια: Άνθρωποι μας και εμείς δεν είχαμε εισακουσθεί ποτέ μέχρι τώρα και αρκετοί παραμένουν ακόμη δυστυχώς αφανείς.
Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν χωρίς ουσιαστική κρατική φροντίδα· χωρίς να υπάρξει άμεση, πλήρης και ολοκληρωμένη αποκατάσταση για τους συγγενείς και τα θύματα.
Παρότι αναγνωρίζεται εκ των υστέρων η ανάγκη αποκατάστασης, αντί την 24η Ιουλίου 2018 και 16η Νοεμβρίου 2017 ως όφειλε, εξακολουθούμε να κινούμαστε σε δύο ταχύτητες καθώς άνθρωποι μένουν εκτός και αυτών των μέτρων.
Όχι πια λόγω αδιαφορίας, αλλά λόγω καθυστέρησης που κρατά 8 σχεδόν χρόνια - χρόνια δύσκολα, χρόνια απώλειας, χωρίς δυνατότητα μέριμνας και ασφάλειας.
Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη. Ζητούμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα, όσων είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει ριζικά, όσων μείναμε πίσω με πληγωμένες ψυχές και αβεβαιότητα.
Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα.
Ότι το κράτος θα μαθαίνει από τα λάθη του, δεν θα τα επαναλαμβάνει και θα προνοεί για την ασφάλεια όλων μας.
Ότι δεν θα υπάρξουν πότε ξανά πολίτες "δεύτερης κατηγορίας" και όποιος υποφέρει στην Ελλάδα, με όποιο τραγικό γεγονός, θα δικαιούται πλήρη άμεση αποκατάσταση, κοινωνικά, οικονομικά, δικαιϊκά.
Σε αυτούς που έδωσαν αυτήν την υποστήριξη - λέμε "ευχαριστώ".
Σε όσους και όσα χάθηκαν - λέμε "δεν ξεχνούμε".
- Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.
- Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.
- Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.
- Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
Όχι πια λόγω αδιαφορίας, αλλά λόγω καθυστέρησης που κρατά 8 σχεδόν χρόνια - χρόνια δύσκολα, χρόνια απώλειας, χωρίς δυνατότητα μέριμνας και ασφάλειας.
Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη. Ζητούμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα, όσων είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει ριζικά, όσων μείναμε πίσω με πληγωμένες ψυχές και αβεβαιότητα.
Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα.
Ότι το κράτος θα μαθαίνει από τα λάθη του, δεν θα τα επαναλαμβάνει και θα προνοεί για την ασφάλεια όλων μας.
Ότι δεν θα υπάρξουν πότε ξανά πολίτες "δεύτερης κατηγορίας" και όποιος υποφέρει στην Ελλάδα, με όποιο τραγικό γεγονός, θα δικαιούται πλήρη άμεση αποκατάσταση, κοινωνικά, οικονομικά, δικαιϊκά.
Σε αυτούς που έδωσαν αυτήν την υποστήριξη - λέμε "ευχαριστώ".
Σε όσους και όσα χάθηκαν - λέμε "δεν ξεχνούμε".
Οι ρυθμίσεις για τα θύματα σε Μάτι και ΜάνδραΥπενθυμίζεται ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης προβλέπουν τα εξής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:
- Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.
- Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.
- Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.
- Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα