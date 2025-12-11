Έφοδος της Αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο, επτά συλλήψεις: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έφοδος της Αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο, επτά συλλήψεις: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η αποτροπή κάθε παράνομης δραστηριότητας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα όπλο και μια καραμπίνα
Έφοδο σε οικισμό στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε χθες η ΕΛΑΣ σε οικισμό του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για - κατά περίπτωση - κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• πιστόλι,
• καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,
• 18 φυσίγγια,
• 4 ηχεία,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για - κατά περίπτωση - κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• πιστόλι,
• καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,
• 18 φυσίγγια,
• 4 ηχεία,
• ενισχυτής,
• διαρρηκτικά εργαλεία και
• πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
• διαρρηκτικά εργαλεία και
• πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα