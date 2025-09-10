Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς στη Νέα Ζωή - Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και όπλο
Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς στη Νέα Ζωή - Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και όπλο
Οι δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία περιμετρικά και εντός του καταυλισμού
Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παρανόμων ενεργειών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών καθώς και ένα όπλο.
Παράλληλα στην περιοχή βρίσκονται και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με σκοπό τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν στο Πάρκο Τρίτση και έβγαλαν όπλα, αφού η αστυνομία βρήκε τουλάχιστον 17 κάλυκες.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - «Δεχόμαστε επίθεση» ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο
Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
