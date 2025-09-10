Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς στη Νέα Ζωή - Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και όπλο
Οι δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία περιμετρικά και εντός του καταυλισμού

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παρανόμων ενεργειών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών καθώς και ένα όπλο.

Παράλληλα στην περιοχή βρίσκονται και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με σκοπό τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν στο Πάρκο Τρίτση και έβγαλαν όπλα, αφού η αστυνομία βρήκε τουλάχιστον 17 κάλυκες.


