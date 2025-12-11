Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Κυριάκι Βοιωτίας, άρπαξαν όλα τα χρήματα και έφυγαν, δείτε φωτογραφίες
Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Κυριάκι Βοιωτίας, άρπαξαν όλα τα χρήματα και έφυγαν, δείτε φωτογραφίες
Από την έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα ΚΕΠ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Έκρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) στο Κυριάκι Βοιωτίας της Πέμπτης (11/12).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, γύρω στις 5 το πρωί άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε κατάστημα ΚΕΠ και στη συνέχεια δραπέτευσαν με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.
Από την έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα ΚΕΠ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το χρηματικό ποσό που κλάπηκε.
Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, γύρω στις 5 το πρωί άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε κατάστημα ΚΕΠ και στη συνέχεια δραπέτευσαν με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.
Από την έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα ΚΕΠ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το χρηματικό ποσό που κλάπηκε.
Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα