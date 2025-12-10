Φοινικούντα: «Το φώναζα από την πρώτη στιγμή ότι εμπλέκονται κι άλλοι στο έγκλημα» λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Τι δήλωσε στο protothema.gr η ανιψιά του θύματος - «Η υπόθεση αυτή είχε πολύ μεγαλύτερο βάθος και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι το τέλος για τη δικαίωση του θείου μου»

«Θα λογοδοτήσουν όσοι έριξαν λάσπη στον ανήλικο γιο της Αμαλίας» «Από την πρώτη στιγμή είχαμε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι πέραν των δύο αρχικών συλληφθέντων. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε κοιμηθεί, εργαζόμαστε αδιάκοπα, συλλέγουμε στοιχεία και τα παραδίδουμε στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της. Εμπιστευόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και πράγματι η διαδικασία προχώρησε, αναδεικνύοντας ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν υπόθεση δύο ατόμων, αλλά είχε μεγαλύτερη έκταση και βάθος», είπε από την πλευρά της η δικηγόρος της κυρίας Τομαρά, Κατερίνα Φραγκάκη.



«Θα λογοδοτήσουν όσοι έριξαν λάσπη στον ανήλικο γιο της Αμαλίας και όσοι βεβήλωσαν την μνήμη των θυμάτων. Εμείς θα συνεχίσουμε, χωρίς να φοβόμαστε από τυχόν απειλές ή πιέσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να δικαιωθούν οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούν οι νεκροί και όλοι όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν στον βαθμό που τους αναλογεί» είπε η δικηγόρος.



«Δεχτήκαμε απειλές» Νωρίτερα, η κυρία Φραγκάκη, είπε στο MEGA πως «δεχτήκαμε απειλές και συνεχίζουμε να δεχόμαστε απειλές. Πριν από λίγο η Αμαλία δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιους που της είπαν ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε τις αλήθειες μας. Γιατί η Αμαλία έγινε ντετέκτιβ, δεχόταν μηνύματα από όλο τον κόσμο στη Φοινικούντα, ο κόσμος την εμπιστεύτηκε. Τρέχαμε κάναμε συνέχεια αιτήσεις, πηγαίναμε στην εισαγγελία. (...) Ξέρουμε ποιος τηλεφώνησε αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Και είναι άτομο που δεν περιμέναμε να πάρει και να πει να σταματήσουμε να βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια».



«Ένιωθε βασιλιάς» μετά τη δολοφονία Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι ο ανιψιός είχε «εμπλοκή» στο έγκλημα, η κυρία Τομαρά απάντησε: «την πρώτη βραδιά που έφτασα στο κάμπινγκ».



«Όταν έφτασα, άρχισα να κλαίω και να φωνάζω “Κώστα” και έπεσα κάτω στο χώμα και κυλιόμουν. Ο Δ. (ανιψιός που συνελήφθη) ήταν ατάραχος και μου είπε “μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου” ενώ επανέλαβε δύο φορές “εγώ είμαι εδώ τώρα”. Χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον, σαν βασιλιάς, ένιωθε πως έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Με κοιτούσε, με αγκάλιασε και με φίλησε. Είχε ανοίξει τις πλάτες του και κοιτούσε τον ουρανό, ένιωθε βασιλιάς εκείνη την ώρα ο Δ», συμπλήρωσε.



Για τον ανιψιό που συνελήφθη είπε πως «είναι στην ίδια ηλικία με την κόρη μου την Ε, έχει μεγαλώσει στο σπίτι, τον αγαπώ σαν τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο θείος μου τον λάτρευε. Μας βρήκε μεγάλο κακό στην οικογένεια».



Υποστήριξε πως ο ανιψιός «παρασύρθηκε μπορεί από τον φίλο του, από κάπου αλλού. Το παιδί αυτό δεν είχε φέρει ποτέ αντίρρηση».



«Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι» «Θέλω να βρεθούν και οι υπόλοιποι, δεν θέλω να τα πληρώσει ο Δ. Έχει μεγάλη καρδιά. Δεν ξέρω ποιος έχει σκοτώσει, τι έχει κάνει. Αυτό το ξέρει η κυρία ανακρίτρια», είπε η κυρία Τομαρά.



Σύμφωνα με την ίδια, ο ανιψιός της είχε πει να μην κλαίει μπροστά του και «δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι και να απολογείσαι, θα σε είχα κάνει πέρα». Όπως κατήγγειλε, ο συλληφθείς της είχε πει πως ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ έλεγε πως η ίδια θα έστηνε δολοφονία εις βάρος του. «Ο θείος αποκλείεται να το είχε πει, με αγαπούσε, μου το είχε αποδείξει», σχολίασε.



«Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι και οι πιο πάνω. Πιο πάνω από τον επιχειρηματία. Γιατί εμένα μπορεί να πηγαίνει κάπου το μυαλό μου», επανέλαβε.