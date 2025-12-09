Αναβάθμιση του ρόλου τους ζητούν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας

Διεκδικούν ενίσχυση της μοριοδότησης και αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Συμβούλων Εκπαίδευσης προτείνει η Πανελλήνια Ένωση Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΣΥ.Ε.).



Με επίκεντρο την αναβάθμιση της







Πιο αναλυτικά, τα ζητήματα, που πρόκειται να αναδειχθούν στην αποψινή εκδήλωση, είναι τα ακόλουθα:



Έμφαση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας



Η εμπειρία του πρώτου έτους εφαρμογής της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αναδεικνύει την ανάγκη επανασχεδιασμού της διαδικασίας, σύμφωνα με την ΠΕΣΥΕ. Μεταξύ των προτάσεων, που διατυπώνονται είναι οι εξής:



Εισαγωγική επιμόρφωση δόκιμων εκπαιδευτικών

Οι νέοι εκπαιδευτικοί πρέπει, σύμφωνα με την ΠΕΣΥΕ, να λαμβάνουν στοχευμένη επιμόρφωση πριν την αξιολόγησή τους.



2. Περιορισμός της γραφειοκρατίας

3. Ενιαίες οδηγίες από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Η Ένωση υποστηρίζει ότι υπάρχει ανομοιογένεια στις πρακτικές, που ακολουθούνται και ζητά σαφή, κοινή καθοδήγηση για όλες τις φάσεις της αξιολόγησης.



4. Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω gov

Πιο αναλυτικά, τα ζητήματα, που πρόκειται να αναδειχθούν στην αποψινή εκδήλωση, είναι τα ακόλουθα:Η εμπειρία του πρώτου έτους εφαρμογής της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αναδεικνύει την ανάγκη επανασχεδιασμού της διαδικασίας, σύμφωνα με την ΠΕΣΥΕ. Μεταξύ των προτάσεων, που διατυπώνονται είναι οι εξής:1.Οι νέοι εκπαιδευτικοί πρέπει, σύμφωνα με την ΠΕΣΥΕ, να λαμβάνουν στοχευμένη επιμόρφωση πριν την αξιολόγησή τους.2.Προτείνεται η συγγραφή μιας συνολικής έκθεσης αντί πολλαπλών αποτιμήσεων, καθώς και η δυνατότητα μίας μόνο παρατήρησης διδασκαλίας όταν κρίνεται επαρκής.3.Η Ένωση υποστηρίζει ότι υπάρχει ανομοιογένεια στις πρακτικές, που ακολουθούνται και ζητά σαφή, κοινή καθοδήγηση για όλες τις φάσεις της αξιολόγησης.4.

Η ΠΕΣΥΕ ζητά η γραφειοκρατική πλευρά της αξιολόγησης να ολοκληρώνεται αποκλειστικά ψηφιακά, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης εγγράφων, καταχώριση όλων των στοιχείων των εκπαιδευτικών, οπτικές ενδείξεις προόδου, αλφαβητική ταξινόμηση και λειτουργία HelpDesk.



5. Επιμόρφωση Συμβούλων Εκπαίδευσης σε νέα εργαλεία παρατήρησης

Οι Σύμβουλοι θεωρούν αναγκαία την εξειδίκευση στα σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης που εφαρμόζονται διεθνώς.



6. Απαλλαγή από την ευθύνη για μη συμμετοχή εκπαιδευτικών

Όταν κάποιος εκπαιδευτικός δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία, η ΠΕΣΥΕ προτείνει οι Σύμβουλοι να μην φέρουν ευθύνη για την εφαρμογή του μονομερούς πρακτικού.



7. Επανεξέταση της κλίμακας αξιολόγησης

Οι χαρακτηρισμοί («εξαιρετικός», «πολύ καλός» κ.λπ.) θεωρούνται προβληματικοί και προτείνεται να επαναπροσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες βαθμίδων και ειδικοτήτων.



8. Ζητήματα μετακινήσεων και αδειών εκπαιδευτικών

Ζητείται σαφής διαδικασία συνέχισης των αξιολογήσεων μετά από μεταθέσεις/αποσπάσεις και ειδική σήμανση για τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε άδεια.



9. Συμπεριληπτική γλώσσα στα διοικητικά έγγραφα

Η ΠΕΣΥΕ επισημαίνει ότι όλα τα διοικητικά κείμενα της αξιολόγησης χρησιμοποιούν αποκλειστικά αρσενικό γένος και ζητά επικαιροποίηση ώστε να είναι ουδέτερα ή συμπεριληπτικά.



Σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, η Ένωση προτείνει η αξιολόγηση να γίνεται ανά διετία, ώστε τα Σχέδια Δράσης να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.



Αναγνώριση θέσης και έργου Η αναβάθμιση της θεσμικής θέσης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, αποτελεί κεντρικό σημείο των διεκδικήσεών τους. Όπως επισημαίνει η Ένωση, η τωρινή ιεραρχική υπαγωγή τους «κάτω» από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, δημιουργεί την εντύπωση ότι η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη είναι υποδεέστερη της διοικητικής.



Παράλληλα, ζητείται εξίσωση του επιδόματος θέσης με εκείνο των Διευθυντών μεγάλων σχολικών μονάδων, αύξηση της μοριοδότησης της υπηρεσίας των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ώστε να αντανακλά το εύρος καθηκόντων που περιλαμβάνει εκπαιδευτική, διοικητική και καθοδηγητική εργασία, υπαγωγή των Συμβούλων και των Εποπτών Ποιότητας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, για μείωση γραφειοκρατίας και καλύτερο συντονισμό.



Ωράριο – ευελιξία λόγω της φύσης του έργου Επειδή το έργο των Συμβούλων Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από συχνές μετακινήσεις, απογευματινές επιμορφώσεις και επισκέψεις σε σχολεία με διαφορετικά ωράρια, ζητείται η θεσμοθέτηση σαφούς καθηκοντολογίου, η ευελιξία στο ωράριο και στον τόπο εργασίας, η δυνατότητα τηλεργασίας για μέρος των καθηκόντων καθώς και η αναγνώριση του χρόνου μετακινήσεων ως εργάσιμου.



Έξοδα μετακινήσεων Οι Σύμβουλοι ζητούν πλήρη και άμεση αποζημίωση για όλες τις μετακινήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, είτε αφορούν επιμορφώσεις, είτε συμβουλευτικό έργο, είτε αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να αποζημιώνεται η χιλιομετρική δαπάνη χωρίς προϋποθέσεις διαδοχικών μετακινήσεων και να διατηρηθεί η δυνατότητα μίσθωσης Ι.Χ. για υπηρεσιακούς λόγους.



Επιπλέον ζητήματα Η ΠΕΣΥΕ θέτει προς συζήτηση και μία σειρά συμπληρωματικών αιτημάτων, όπως η πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων μέσω VPN, η πλήρης πρόσβαση στο myschool για εποπτικούς λόγους, η ενίσχυση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και των σχετικών δομών, όπως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αύξηση θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης σε ειδικότητες με υπερβολικά μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων επιστημονικής ευθύνης (π.χ. ΠΕ60 – νηπιαγωγοί).



Όπως τονίζει η ΠΕΣΥΕ, επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση των θεσμικών όρων άσκησης του ρόλου των Συμβούλων Εκπαίδευσης και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.



Η «ταυτότητα» της ΠΕΣΥΕ Η Πανελλήνια Ένωση Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΣΥ.Ε.) είναι μια επιστημονική ένωση, η οποία ιδρύθηκε το 2023 και εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των εν ενεργεία Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Οι σκοποί της ένωσης αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων και η προαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση.