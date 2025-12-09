Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ στου Ζωγράφου, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με ασθενοφόρο
Οι δύο άνδρες τσακώθηκαν με αφορμή το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας
Άγρια επίθεση από έναν οδηγό ΙΧ δέχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας οδηγός λεωφορείου στου Ζωγράφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5.30 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου όταν οι δύο άνδρες τσακώθηκαν με αφορμή το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας.
Τότε ο οδηγός του αυτοκινήτου του επιτέθηκε με γροθιές και τον ξυλοκόπησε άγρια. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ ο έτερος οδηγός αναζητείται.
