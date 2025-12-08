Οικοδόμος έπεσε από κτήριο στην Πάτρα, πολύ σοβαρή η κατάστασή του
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα οικοδόμος Εργατικό ατύχημα

Οικοδόμος έπεσε από κτήριο στην Πάτρα, πολύ σοβαρή η κατάστασή του

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σε κτήριο εργασίες στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη

Εργατικό ατύχημα με έναν οικοδόμο να πέφτει από κτήριο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το pelop.gr το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 62χρονος οικοδόμος έπεσε στο κενό από κτήριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση του οικοδόμου είναι πολύ σοβαρή.

