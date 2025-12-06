Βύρωνας: Τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος συνελήφθησαν γιατί λήστευαν υπαλλήλους πρακτορείων τυχερών παιγνίων

Ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών















Κλείσιμο

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.



Στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. μπλέχτηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού, κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα.Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα, οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.





Για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ βραδινές ώρες της Δευτέρας (1/12) στην περιοχή του Βύρωνα, τρείς ανήλικοι ηλικίας 17, 18 και 19 ετών, και 20χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.



Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.



Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων, πιστόλι, ρόπαλο, δύο κουκούλες τύπου full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.



Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα.



Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.