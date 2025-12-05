Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Κατηγορείται για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τροχονομικές παραβάσεις
Δικογραφία σχηματίστηκε για τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά πεζών αστυνομικών σε αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.
Ο οδηγός το τρακτέρ κατηγορείται για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τροχονομικές παραβάσεις.
Επιπλέον, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για πέτρα που κατέληξε στο στέρνο αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στο «424» Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει προς το παρόν ταυτοποιηθεί το άτομο που πέταξε την πέτρα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν πως τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από την χρήση δακρυγόνων στη διάρκεια των επεισοδίων.
Όπως σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, μετά από μία πανθεσσαλική σύσκεψη αποφασίστηκε από Δευτέρα να σκληρύνουν τη στάση τους με κινητοποιήσεις σε τελωνεία και ενισχύσεις των μπλόκων.
