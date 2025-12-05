Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών αγρότες Τρακτέρ

Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών

Κατηγορείται για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τροχονομικές παραβάσεις 

Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
121 ΣΧΟΛΙΑ
Δικογραφία σχηματίστηκε για τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά πεζών αστυνομικών σε αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός το τρακτέρ κατηγορείται για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τροχονομικές παραβάσεις.

Επιπλέον, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για πέτρα που κατέληξε στο στέρνο αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στο «424» Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει προς το παρόν ταυτοποιηθεί το άτομο που πέταξε την πέτρα.


Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν πως τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από την χρήση δακρυγόνων στη διάρκεια των επεισοδίων.

Όπως σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, μετά από μία πανθεσσαλική σύσκεψη αποφασίστηκε από Δευτέρα να σκληρύνουν τη στάση τους με κινητοποιήσεις σε τελωνεία και ενισχύσεις των μπλόκων.
121 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης