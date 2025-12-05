Κακοκαιρία «Byron»: Τουρίστες στη Φοινικούντα βγήκαν από το παράθυρο και κολύμπησαν για να σωθούν

Οι δύο τουρίστες αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο και τελικά διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια των γειτόνων