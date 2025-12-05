Κακοκαιρία «Byron»: Τουρίστες στη Φοινικούντα βγήκαν από το παράθυρο και κολύμπησαν για να σωθούν
Κακοκαιρία «Byron»: Τουρίστες στη Φοινικούντα βγήκαν από το παράθυρο και κολύμπησαν για να σωθούν
Οι δύο τουρίστες αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο και τελικά διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια των γειτόνων
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron» στη Φοινικούντα, όπου δύο Γερμανοί τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι όταν το κατάλυμά τους πλημμύρισε από ορμητικά νερά.
Το ζευγάρι, μαζί με τα τρία του σκυλιά, αναγκάστηκε να βγει από το παράθυρο του δωματίου που έμενε, καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα. Οι δύο τουρίστες κολύμπησαν προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο και τελικά διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια των γειτόνων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκε από τη δύναμη του ποταμού και κατάληξε πάνω στο αυτοκίνητο των Γερμανών.
Αντίστοιχο κίνδυνο με το ζευγάρι από τη Γερμανία, αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αντίδραση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Πύλου–Νέστορος ήταν άμεση, με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού να εξελίσσονται από τις πρώτες στιγμές της πλημμύρας. Το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.
Κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία.
Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.
Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι από υπερχείλιση ποταμούΗ απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα.
