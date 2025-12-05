Το πιο χριστουγεννιάτικο τραμ βρίσκεται στην Αθήνα και φέρνει τη μαγεία στους δρόμους της πόλης, δείτε βίντεο
Το τραμ της γραμμής 6 εκτελεί το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» και μαγεύει τους περαστικούς
Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται πλέον η Αθήνα, καθώς μετά τη φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία Συντάγματος την προηγούμενη Πέμπτη εμφανίστηκαν και τα πρώτα στολισμένα οχήματα.
Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο ήταν ένα μέσο μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα το τραμ.
Στολισμένο με φωτεινά λαμπάκια, φιόγκους και γιρλάντες, το χριστουγεννιάτικο τραμ κλέβει τις εντυπώσεις σε κάθε στάση του.
Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 να εκτελεί το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» και να μαγεύει τους περαστικούς.
@dukeofwanderlands
Η Αθήνα βάζει τα γιορτινά της! Ένα από τα πιο όμορφα τραμ της Ευρώπης !♬ The Polar Express - Main Theme by Alan Silvestri - Dominik Hauser
