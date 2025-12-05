Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Η κακοκαιρία Byron χτυπάει και τη Ρόδο με πτώσεις δέντρων και δυνατούς ανέμους
Η κακοκαιρία Byron χτυπάει και τη Ρόδο με πτώσεις δέντρων και δυνατούς ανέμους
«Είναι σημαντικό οι μετακινήσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης
Η κακοκαιρία Byron χτυπά μεταξύ άλλων περιοχών και τη Ρόδο. Η ένταση των ανέμων φθάνει τα 7 μποφόρ, οι κεραυνοί δεν σταματούν, το ίδιο και η βροχή.
Απ' όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα δένδρο έπεσε έξω από το καζίνο, όπου ήδη βρίσκεται επιτόπου συνεργείο της υπηρεσίας πρασίνου. Το ίδιο έγινε και στην περιοχή της Γλύστρας στη Νότια Ρόδο. Την ίδια στιγμή και «σπιτάκια» του Χριστουγεννιάτικου Χωριού δεν άντεξαν και έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά στις υποδομές της, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της, Σωτήρη Βαγιανού, οπου αναφέρει: «Στις επάλξεις από νωρίς για παν ενδεχόμενο. Σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αν χρειαστεί. Να είμαστε προσεκτικοί. Όλα θα πάνε καλά.»
Αναφέρει σε μήνυμά του πριν από λίγα λεπτά ο δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης:
«Καλημέρα. Είναι σημαντικό οι μετακινήσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Προς το παρόν έχουν σημειωθεί μόνο μικρές ζημιές και τα συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάστασή τους.
Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, χρειάζεται όμως αυξημένη προσοχή απ’ όλους μας καθώς έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Οι υπηρεσίες του δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Να παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα υπάρχει ενημέρωση για κάθε νεότερο».
Δείτε εικόνες:
Απ' όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα δένδρο έπεσε έξω από το καζίνο, όπου ήδη βρίσκεται επιτόπου συνεργείο της υπηρεσίας πρασίνου. Το ίδιο έγινε και στην περιοχή της Γλύστρας στη Νότια Ρόδο. Την ίδια στιγμή και «σπιτάκια» του Χριστουγεννιάτικου Χωριού δεν άντεξαν και έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά στις υποδομές της, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της, Σωτήρη Βαγιανού, οπου αναφέρει: «Στις επάλξεις από νωρίς για παν ενδεχόμενο. Σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αν χρειαστεί. Να είμαστε προσεκτικοί. Όλα θα πάνε καλά.»
Αναφέρει σε μήνυμά του πριν από λίγα λεπτά ο δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης:
«Καλημέρα. Είναι σημαντικό οι μετακινήσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Προς το παρόν έχουν σημειωθεί μόνο μικρές ζημιές και τα συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάστασή τους.
Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, χρειάζεται όμως αυξημένη προσοχή απ’ όλους μας καθώς έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Οι υπηρεσίες του δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Να παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα υπάρχει ενημέρωση για κάθε νεότερο».
Δείτε εικόνες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα