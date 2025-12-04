Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στην Πάτρα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικη Αλκοόλ Πάτρα

Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στην Πάτρα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο συλλήψεις

Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση παροχή των πρώτων βοηθειών στην κοπέλα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στην Πάτρα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο συλλήψεις
2 ΣΧΟΛΙΑ

Παρ' ολίγον τραγωδία στην Πάτρα, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 17χρονη σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο το μοιραίο αποφεύχθηκε από την άμεση ιατρική παροχή των πρώτων βοηθειών, από το προσωπικό που εφημέρευε, στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα, όταν από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από νεαρή γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από λίγες ώρες αποχώρησε, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης