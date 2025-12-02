Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων και της παλαιάς Εθνικής Θεσσαλονίκης - Έδεσσας από αγρότες

Από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία