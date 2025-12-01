Μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65 - «Ήρθαμε για να μείνουμε» λένε οι αγρότες και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
Αποφασισμένοι να παραμείνουν και να ενισχύσουν τα μπλόκα είναι οι αγρότες της Θεσσαλίας - Την Πέμπτη θα πάνε με τρακτέρ στα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα απολογηθούν οι συνάδελφοί τους οι οποίοι συνελήφθησαν χθες
Μπλόκα σε τρία σημεία έχουν στήσει οι αγρότες, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία στο ύψος της Κομοτηνής και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.
Την ίδια ώρα, η απόφαση που έχει ληφθεί είναι να ενισχυθεί κι άλλο το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας και να φτάσουν τουλάχιστον τα 1.000 τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, την Πέμπτη θα πάνε με τρακτέρ στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου θα απολογηθούν οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.
Ενισχύουν το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας
Οι αγρότες αποτίμησαν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται σε κεντρικούς κόμβους σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα καθορίσουν στη συνέχεια και τις επόμενες κινήσεις τους οι οποίες θα είναι σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη χώρα.
Οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, ζητώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.
Την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις στο μπλόκο τόσο από το νομό Λάρισας όσο και από τη Μαγνησία ενώ οι αγρότες αποφάσισαν και τον στενότερο συντονισμό με τα άλλα μπλόκα της χώρας.
Δείτε φωτογραφίες από το μπλόκο της Νίκαιας το βράδυ της Δευτέρας:
Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (02/12), η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες από τη Ροδόπη έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη.
Μετά τα μπλόκα στη Θεσσαλία, κλειστό είναι και το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στο ύψος των Μαλγάρων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Δείτε φωτογραφίες από το μπλόκο της Νίκαιας το βράδυ της Δευτέρας:
Αργά το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες από τη Ροδόπη έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη.
Μετά τα μπλόκα στη Θεσσαλία, κλειστό είναι και το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στο ύψος των Μαλγάρων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.
Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.
Την ίδια ώρα, μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.
Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
