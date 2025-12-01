Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρωμή χωρίς παράταση, τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς - Πώς γίνεται η εξόφληση χωρίς κωδικούς taxisnet

Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 και την πληρωμή τους - Για δεύτερη σερί χρονιά δεν προβλέπεται παράταση, πρόστιμα για όσους δεν τα πληρώσουν μέχρι τέλος του χρόνου