Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρωμή χωρίς taxisnet σε 4 βήματα
Χωρίς κωδικούς και χωρίς ταλαιπωρία τα τέλη κυκλοφορίας
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Αν δεν θέλετε να μπείτε με κωδικούς TAXISnet, μπορείτε να τα κατεβάσετε και να πληρώσετε το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας.
Η διαδικασία είναι η εξής:
1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:
-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.
-50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.
-100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.
