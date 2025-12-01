Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη 03/12 - Προειδοποίηση μετεωρολόγων για ισχυρά φαινόμενα σε 12 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική



Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από σήμερα

👉Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:🎯Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.⛈️Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.👍Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.🌡️Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.❄️Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.👌Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».ξεκινά ο Δεκέμβριος σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η οποία ωστόσο δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από την Τρίτη ένα νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα πλησιάσει φέρνοντας βροχές στο Ιόνιο.και στην υπόλοιπη χώρα και ο καιρός θα διατηρηθεί βροχερός όλη την εβδομάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, επηρεάζοντας περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι, ενώ οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα παρουσιάσουν άνοδο, καθώς θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι.Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Το πρωί και τη νύχτα προβλέπεται κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 12 με 16 βαθμούς, στα νότια έως 17 με 20 βαθμούς.προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.Την Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.