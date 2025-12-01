Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη 03/12 - Προειδοποίηση μετεωρολόγων για ισχυρά φαινόμενα σε 12 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη 03/12 - Προειδοποίηση μετεωρολόγων για ισχυρά φαινόμενα σε 12 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική
Με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα ξεκινά ο Δεκέμβριος, η οποία ωστόσο δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από την Τετάρτη ένα νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα πλησιάσει, φέρνοντας βροχές στο Ιόνιο - Δείτε νέους χάρτες
Η δυτική Ελλάδα, που ακόμη μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία Adel, αναμένεται να βρεθεί ξανά στη δίνη ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων από την Τετάρτη 03/12.
Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως, δεν αναμένεται να κρατήσουν πολύ, καθώς μια νέα κακοκαιρία προβλέπεται να εμφανιστεί από την Τετάρτη 03/12.
Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα βελτίωσης, τα δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη, αναφέρει δηλωτικά σε νέα ανάρτηση ο μετεωρολόγος.
«Την Δευτέρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού. Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».
Αφρικανικό βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη βόρεια Λιβύη αναμένεται από την Τετάρτη να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να πλήττουν τη δυτική Ελλάδα και περιοχές της ανατολικής και νότιας επικράτειας, ενώ από το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα!
👉Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης : στον κόλπο της Σύρτης.
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα βροχοπτώσεων - Η πρόβλεψη Κολυδά, Τσατραφύλλια για την πορεία των φαινομένων

Μετά την εξασθένιση της κακοκαιρίας, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της χώρας - ιδίως στη δυτική Ελλάδα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πλημμύρες – ο Δεκέμβριος φαίνεται πως θα ξεκινήσει με πιο ήπιο καιρό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.
Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως, δεν αναμένεται να κρατήσουν πολύ, καθώς μια νέα κακοκαιρία προβλέπεται να εμφανιστεί από την Τετάρτη 03/12.
Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα βελτίωσης, τα δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη, αναφέρει δηλωτικά σε νέα ανάρτηση ο μετεωρολόγος.
«Την Δευτέρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού. Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».
🎯 Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 30, 2025
✅ Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.
✅Kατά τα άλλα… pic.twitter.com/jqnXqtJTDe
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρά φαινόμενα σε 12 περιοχές
Αφρικανικό βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη βόρεια Λιβύη αναμένεται από την Τετάρτη να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να πλήττουν τη δυτική Ελλάδα και περιοχές της ανατολικής και νότιας επικράτειας, ενώ από το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα..."
Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα!
👉Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης : στον κόλπο της Σύρτης.
👉Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:
🎯Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.
⛈️Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.
👍Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.
🌡️Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.
❄️Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.
👌Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».
Με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα ξεκινά ο Δεκέμβριος σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η οποία ωστόσο δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από την Τρίτη ένα νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα πλησιάσει φέρνοντας βροχές στο Ιόνιο.
Από την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα και ο καιρός θα διατηρηθεί βροχερός όλη την εβδομάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, επηρεάζοντας περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι, ενώ οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα παρουσιάσουν άνοδο, καθώς θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Το πρωί και τη νύχτα προβλέπεται κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 12 με 16 βαθμούς, στα νότια έως 17 με 20 βαθμούς.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Την Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
🎯Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.
⛈️Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.
👍Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.
🌡️Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.
❄️Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.
👌Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».
Με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα ξεκινά ο Δεκέμβριος σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η οποία ωστόσο δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από την Τρίτη ένα νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα πλησιάσει φέρνοντας βροχές στο Ιόνιο.
Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από σήμερα
Από την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα και ο καιρός θα διατηρηθεί βροχερός όλη την εβδομάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, επηρεάζοντας περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι, ενώ οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα παρουσιάσουν άνοδο, καθώς θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Το πρωί και τη νύχτα προβλέπεται κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 12 με 16 βαθμούς, στα νότια έως 17 με 20 βαθμούς.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Την Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
