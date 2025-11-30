Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Τζόκερ 30/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 8, 27, 30, 36, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
