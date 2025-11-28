Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κατέρρευσε σπίτι στην Ορεινή Σερρών - Δεν υπάρχουν τραυματίες
Πατέρας, γιος και κόρη βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού και δεν τραυματίστηκαν
Κατέρρευσαν τοίχος και στέγη το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) σπιτιού στην Ορεινή των Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα μέλη της οικογένειας, πατέρας, γιος και κόρη, που κατοικούσε στο σπίτι βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο την ώρα της κατάρρευσης και δεν τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση τω κατοίκων της περιοχής για έναν δυνατό θόρυβο.
Μόλις οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η πτώση του τοίχου πιθανότατα έγινε λόγω της παλαιότητας του σπιτιού.
