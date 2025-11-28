Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Τροχαία δυστυχήματα: Αύξηση 10,5% σημείωσαν φέτος τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 45 νεκροί, 45 βαριά τραυματίες και 1.261 ελαφρά τραυματίες
Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 1.067 σε αριθμό.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 45 νεκροί (μείωση 30,8%), 45 βαριά τραυματίες (αύξηση 4,7%) και 1.261 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 14,2%).
