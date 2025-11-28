Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Η ΕΛΑΣ βρήκε έβαλε λουκέτο σε κατάστημα με «φρουτάκια» στην Αθήνα - 4 συλλήψεις
Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, η προσωρινά υπεύθυνη και δύο πελάτες
Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα στο στο οποίο υπήρχαν παράνομα «φρουτάκια» εντόπισε στην Αθήνα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια, η προσωρινά υπεύθυνη και δύο πελάτες.
- Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :
- -16- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,
- κέντρο ελέγχου και διαχείρισης –server, αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,
- -5- κάμερες επιτήρησης, μία οθόνη και
- το ποσό των -890- ευρώ.
