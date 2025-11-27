Κράνη για τους μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας δώρισαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τους επιχειρηματίες Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, εκφράζοντας την προσωπική και θεσμική του ευγνωμοσύνη για τη σημαντική συμβολή τους προς το Σώμα.
Κατά τη συνάντηση, οι κύριοι Αγγελόπουλοι παρέδωσαν προστατευτικά κράνη για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ειδικά για τους αναβάτες υπηρεσιακών μοτοσικλετών. Η δωρεά τους στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα προστασίας.
Ο κ. Μάλλιος επεσήμανε τη σημασία της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, τονίζοντας ότι η συμβολή τους ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τροχαίας και αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας των αστυνομικών. Υπογράμμισε δε ότι η διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εντατικοποίηση των δράσεων της Τροχαίας, με απώτερο στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την αύξηση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
Η συνάντηση επισφράγισε τη στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της κοινωνικής προσφοράς στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των σωμάτων ασφαλείας.
