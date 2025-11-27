Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.Ο Κηφισός βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.Τα προβλήματα ξεκινούν - λόγω εργασιών - από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Καλαμακίου καθ' όλο το μήκος.Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στη Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ ουρά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:20

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι και η κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη.Φυσικά και στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι κατά βάση σε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.