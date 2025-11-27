Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Παραλιακή, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σχεδόν μισή ώρα οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, ουρά 2,5 χιλιομέτρων στη λεωφόρο Σχιστού - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Ο Κηφισός βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην Παραλιακή.
Τα προβλήματα ξεκινούν - λόγω εργασιών - από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Καλαμακίου καθ' όλο το μήκος.
Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στη Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ ουρά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Αυξημένη είναι και η κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη.
Φυσικά και στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι κατά βάση σε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
- Η ενημέρωση της Τροχαίας Live
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Αυξημένη είναι και η κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη.
Φυσικά και στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι κατά βάση σε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 27, 2025
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
5΄-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/GWu5O0xj9P
