Φυλάκιση 22 μηνών με αναστολή στον οδηγό μηχανής για το τροχαίο με νεκρό βρέφος στον Βόλο
Ο οδηγός κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αθώος για επικίνδυνη οδήγηση - Η δίκη έγινε έγινε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας
Σε 22 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός της μηχανής για το τραγικό δυστύχημα στον Βόλο, όπου τον Νοέμβριο του 2023, παρέσυρε 55χρονο που κρατούσε αγκαλιά το 4 μηνών εγγόνι του, με αποτέλεσμα το παιδί να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Η δίκη έγινε έγινε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας και κατά την ακροαματική διαδικασία παρουσιάστηκαν εκ νέου τα στοιχεία της υπόθεσης, με τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει ότι δεν ενήργησε με τρόπο που να συνιστά επικίνδυνη οδήγηση. Το δικαστήριο υιοθέτησε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και τον κήρυξε ομόφωνα αθώο για το συγκεκριμένο κακούργημα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.
Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε τον οδηγό της μοτοσικλέτας ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, παρά την πρόταση του εισαγγελέα για αθώωσή του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας είχε επισημαίνει τον σημαντικό βαθμό υπαιτιότητας του παππού του βρέφους, προτείνοντας ήπιες ποινές για τον οδηγό, σε περίπτωση καταδίκης. Ο συνήγορος υπεράσπισης, από την πλευρά του, ζήτησε την επιβολή του ελάχιστου ορίου εφέσιμης ποινής.
Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και επέβαλε ποινή 2 ετών για την ανθρωποκτονία από αμέλεια και 4 μηνών για τη σωματική βλάβη από αμέλεια. Η συνολική ποινή που επιβλήθηκε είναι 22 μήνες, με αναστολή για μια τριετία, κατά τις ίδιες πηγές. Ο οδηγός άσκησε έφεση, επιμένοντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το δυστύχημα.
Το τροχαίο είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2023, στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Αντωνοπούλου στο κέντρο του Βόλου. Σε βίντεο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, απεικονιζόταν ο παππούς να διασχίζει το δρόμο με το μωρό αγκαλιά, όταν τους παρέσυρε η μοτοσικλέτα. Το μωρό πετάχτηκε στον αέρα και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να καταλήξει.
Οι ποινές
Το τροχαίο
