Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης στη Θεσσαλονίκη
Η ανήλικη εξαφανίστηκε στην περιοχή της Ανάληψης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για το περιστατικό
Εξαφανίστηκε σήμερα 19 Νοεμβρίου στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (Τετάρτη 19 Νοεμβρίου) για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζιο παντελόνι φόρμας, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζιο παντελόνι φόρμας, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα