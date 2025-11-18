Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για την πλαστική κάρτα αναπηρίας, διευκρινίσεις Μιχαηλίδου

Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Πώς θα παρέχεται η πρόσβαση σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ
Τις τελευταίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε τρία κρίσιμα μέτωπα: το στεγαστικό, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την παιδική προστασία, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Η Υπουργός ανακοίνωσε - μεταξύ άλλων - ότι άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για την πλαστική κάρτα αναπηρίας, η οποία αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, δίνει στο άτομο με αναπηρία πρόσβαση σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και λειτουργεί ως δικαιολογητικό για μηδενικό ή μειωμένο εισιτήριο στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.
«Για να έχει αξιοπρέπεια ένας πολίτης με αναπηρία, το κράτος οφείλει να του παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες», τόνισε.
«Με την νέα Κάρτα Αναπηρίας, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί «να πάρει το μετρό, να πάει στην Ακρόπολη, να ανέβει με το αναβατόριο στον Ιερό Βράχο και να θαυμάσει τον ελληνικό πολιτισμό χωρίς εμπόδια», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.
Αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα προσβασιμότητας, που παραμένει ανοιχτή, με σημαντικά απλουστευμένη διαδικασία: «Μπορεί κάποιος να κάνει αρκετές εργασίες προσβασιμότητας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του χωρίς χαρτί μηχανικού. Όπου απαιτείται όμως χαρτί μηχανικού, αυξήσαμε την αμοιβή του στα 900 ευρώ».
«Ο εισαγγελέας αποφασίζει προσωρινά την τοποθέτηση σε ίδρυμα και στη συνέχεια το δικαστήριο κρίνει – όχι σε δύο ή τρία χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου – αν μια οικογένεια μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της για να φροντίσει το παιδί της».
Τόνισε πως η πλειονότητα των παιδιών που ζουν σήμερα σε ιδρύματα δεν είναι κατάλληλα για υιοθεσία: «Εννέα στα δέκα παιδιά είναι άνω των έξι ετών και εννέα στα δέκα είναι κατάλληλα μόνο για αναδοχή. Κι όμως, η κοινωνία συνεχίζει να ζητά κυρίως βρέφη για υιοθεσία».
Αναφερόμενη στην πρόοδο των τελευταίων ετών, σημείωσε: «Από το 2020 έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα. Ήταν 2.500 και σήμερα έχουμε φτάσει στα 1.100.»
Και έκλεισε με την ουσία της μεταρρύθμισης: «Αυτό που χρειάζεται κάθε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι μια σταθερή, ασφαλής οικογένεια».
