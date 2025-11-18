Σήμερα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στη Hellenic Train - Ποια δρομολόγια εκτελούνται
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία Hellenic Train Δρομολόγια

Σήμερα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στη Hellenic Train - Ποια δρομολόγια εκτελούνται

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της«συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων

Σήμερα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στη Hellenic Train - Ποια δρομολόγια εκτελούνται
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη HT γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Λόγω της απεργίας υπάρχουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Δείτε τον πίνακα με τα δρομολόγια που εκτελούνται

Σήμερα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στη Hellenic Train - Ποια δρομολόγια εκτελούνται


Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Χαλαρώνουν τα όρια και ανεβαίνουν οι επιδοτήσεις για το Σπίτι μου 2 και το νέο «Ανακαινίζω» - Ποιους αφορά

Μετά τους αγωγούς, το καλώδιο με Κύπρο φέρνει νέες συμφωνίες

Φοιτήτρια στις ΗΠΑ έγινε viral για την εμφάνισή της χάρη στο ESPN - To tweet που έχει 5 εκατ. views
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης