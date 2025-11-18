Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Σήμερα η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στη Hellenic Train - Ποια δρομολόγια εκτελούνται
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της«συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train.
Στο εξώδικο που εστάλη στη HT γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.
Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.
Λόγω της απεργίας υπάρχουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.
Δείτε τον πίνακα με τα δρομολόγια που εκτελούνται
Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.
