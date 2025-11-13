Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Σύγκρουση λεωφορείου με αγροτικό έξω από την Αλίαρτο - Δύο τραυματίες, δείτε φωτογραφίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου - Λιβαδειάς
Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αγροτικού με διερχόμενο λεωφορείο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11), στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου - Λιβαδειάς σύμφωνα με το tvstar.gr και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και ο συνοδηγός του αγροτικού.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
