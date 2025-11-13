Εγκληματική οργάνωση διακινούσε ηρωίνη, κάνναβη και μεθαδόνη στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα - Μια 61χρονη η αρχηγός της

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν διακριβωθεί πάνω από -200- συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.Οι συλληφθέντες, τρεις από τους οποίους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα και σε δύο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.