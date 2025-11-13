Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Εγκληματική οργάνωση διακινούσε ηρωίνη, κάνναβη και μεθαδόνη στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα - Μια 61χρονη η αρχηγός της
Εγκληματική οργάνωση διακινούσε ηρωίνη, κάνναβη και μεθαδόνη στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα - Μια 61χρονη η αρχηγός της
Χειροπέδες στον 56χρονο υπαρχηγό, τον 51χρονο μεταφορέα και τον 40χρονο που μοίραζε τα ναρκωτικά σε μικροεμπόρους
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ηρωίνη, κάνναβη και μεθαδόνη στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης - ανάμεσά τους και η 61χρονη αρχηγός - ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 35 ονόματα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα μέλη της οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν μια 61χρονη η οποία έβρισκε τα ναρκωτικά και συντόνιζε τις πωλήσεις. Ως υπαρχηγός της δρούσε ένας 56χρονος ο οποίος είχε αναλάβει και χρέη «αποθηκάριου» για τα ναρκωτικά. Τις μεταφορές έκανε ένας 51χρονος που λειτουργούσε μόνο κατόπιν εντολών της 61χρονης. Ένας 40χρονος, τέλος, ήταν αυτός που αναλάμβανε τη διακίνηση των ναρκωτικών σε μικροεμπόρους στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα παραδίδοντας στην αρχηγό τα κέρδη από τις πωλήσεις.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -4- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -35- άτομα, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την περαιτέρω ανάλυση και διασταύρωση προανακριτικών δεδομένων, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης.
Ως προς τον ρόλο κάθε μέλους, διαπιστώθηκε ότι:
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εγκληματική οργάνωσηΑπό την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Βύρωνα.
- - 61χρονη ημεδαπή, ήταν το αρχηγικό μέλος και υπεύθυνη για την ανεύρεση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, την προμήθεια των υπολοίπων μελών με ποσότητες ναρκωτικών και τον συντονισμό των πωλήσεων,
- - 56χρονος, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και άμεσος βοηθός της 61χρονης στην ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών,
- - 51χρονος, ο οποίος υποβοηθούσε την αρχηγό και τον υπαρχηγό, έχοντας αναλάβει τις μετακινήσεις τους, τη μεταφορά των ναρκωτικών, αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών μόνο κατόπιν εντολής της 61χρονης,
- - 40χρονος, που προμηθευόταν ναρκωτικά από την 61χρονη και στη συνέχεια τα διακινούσε σε μικροεμπόρους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Βύρωνα, παραδίδοντας ακολούθως στην αρχηγό τα κέρδη από τις πωλήσεις.
- Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα -4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ηρωίνη βάρους -56- γραμμαρίων,
- ακατέργαστη κάνναβη βάρους -421,4- γραμμαρίων,
- -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- το χρηματικό ποσό των -813- ευρώ,
- πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
- δίκυκλη μοτοσυκλέτα και
- -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν διακριβωθεί πάνω από -200- συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες, τρεις από τους οποίους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα και σε δύο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
