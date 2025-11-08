Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
Την περασμένη Τρίτη είχε γίνει έφοδος της ΕΚΑΜ στο σωφρονιστικό κατάστημα Αλικαρνασσού, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής έρευνας
Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε από τις Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, στα Βορίζια.
Στο Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν, σύμφωνα με το Cretalive, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με την έφοδος της ΕΚΑΜ, που είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη Τρίτη στο σωφρονιστικό κατάστημα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής έρευνας.
Υπενθυμίζεται ότι η έφοδος της ΕΚΑΜ και του Οργανωμένου έγινε σε τρία κελιά όπου διαμένουν κατά κύριο λόγο κρητικοί και στη διάρκεια της εντοπίστηκαν κάποια ευρήματα που φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκριμένους κρατουμένους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν οδηγηθεί και άλλοι 4 κρατούμενοι, τρεις χθες και ένας σήμερα, οι οποίοι δεν ανηκουν στην οικογένεια Καργάκη και στους οποίους αποδίδονται κάποια από τα ευρήματα της έρευνας στις φυλακές.
