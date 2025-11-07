Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση της Έφης Τσιχλάκη - Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της εισαγγελέως Εφετών
Έχουν περάσει περίπου 9,5 χρόνια από τον Μάρτιο του 2016 που βρέθηκε νεκρή σπίτι της η 47χρονη Έφη Τσιχλάκη και το θρίλερ με την υπόθεση της εκδίκασης του συζύγου της που κατηγορείται για την δολοφονία της συνεχίζεται.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος στην πρώτη δίκη είχε αθωωθεί. Στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών. Ασκήθηκε αναίρεση κατά της απόφασης από τις δικαστικές αρχές και ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την επανάληψη της δίκης.
Τον Ιούνιο του 2025 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τον καταδίκασε σε κάθειρξη 15 ετών κατά πλειοψηφία 4 έναντι 3 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, οι τρεις δικαστές πρότειναν την ισόβια κάθειρξη.
Ακολούθησε νέα αίτηση αναίρεσης κατά της συγκεκριμένης ποινής, από την εισαγγελέα Εφετών, η οποία, όπως γνωστοποίησε ο εξάδελφος του θύματος Εμμανουήλ Αθανασίου θα εκδικαστεί στον Άρειο Πάγο, την Τρίτη 11/11.
Μάλιστα ο κ. Αθανασίου εκφράζει την απογοήτευση της οικογένειας της Έφης Τσιχλάκη για το νομικό σύστημα εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο θα δικαιωθεί η δολοφονημένη Έφη Τσιχλάκη καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «πάλι η υπόθεση θα επιστρέψει στα Χανιά και στο Εφετείο Κρήτης όπου και πάλι θα γίνουμε μάρτυρες μιας διαδικασίας που θα εξαρτηθεί από τους ενόρκους, τις απειλές ή τις διασυνδέσεις μεταξύ δικηγόρων υπεράσπισης και ενόρκων στην μικρή τοπική κοινωνία των Χανίων».
Ολόκληρη την ανάρτηση του κ. Αθανασίου:
«Την επόμενη Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, θα εκδικαστεί από το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Εισαγγελέας Εφετών του ΜΟΕ Κρήτης εναντίον της απόφασης ποινής φυλάκισης 15 ετών στον (...) για την άγρια δολοφονία της συζύγου του Έφης ΤΣΙΧΛΑΚΗ στο Κολυμπάρι Χανίων τον Μάρτιο του 2016. Είναι η 2η φορά που η υπόθεση ΤΣΙΧΛΑΚΗ εκδικάζεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
Ως οικογένεια δίνουμε μια δικαστική μάχη εδώ και 9 ολόκληρα χρόνια, σε ένα νομικό σύστημα που συχνά μας εμπαιζει και έχει καταλήξει να προσβάλλει και τη μνήμη του θύματος αλλά και το αίσθημα δικαίου της ελληνικής κοινωνίας.
Το δε μήνυμα που περνάει όλα αυτά τα χρόνια με την προνομιακή μεταχείριση του δολοφόνου (ο οποίος βγήκε από την φυλακή – το τονίζουμε – μόλις λίγες μέρες μετά την τελευταία εκδίκαση από το ανώτατο δικαστήριο της αίτησης αναίρεσης για το ελαφρυντικό του μετέπειτα σύννομου βίου και κληρονόμησε το θύμα!) είναι μήνυμα ατιμωρησίας!
Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αίτηση αναίρεσης που άσκησε με θάρρος η Εισαγγελέας Εφετών, εκφράζουμε όμως και αμφιβολίες για την τελική έκβαση αυτής της διαδικασίας δεδομένου ότι ακόμα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ΠΑΛΙ η υπόθεση θα επιστρέψει στα Χανιά και στο Εφετείο Κρήτης όπου και πάλι θα γίνουμε μάρτυρες μιας διαδικασίας που θα εξαρτηθεί από τους ενόρκους, τις απειλές ή τις διασυνδέσεις μεταξύ δικηγόρων υπεράσπισης και ενόρκων στην μικρή τοπική κοινωνία των Χανίων.
Απορρίπτουμε το νομικό γαϊτανάκι στο οποίο έχουμε, παρά την θέληση μας, εμπλακεί και δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα ότι η όποια εμπιστοσύνη είχαμε στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης έχει κλονιστεί σοβαρά.
Δεν αποτελεί δικαιοσύνη για το θύμα και την οικογένειά του η οποιαδήποτε νομική διαδικασία που εξουθενώνει την οικογένεια για δέκα ολόκληρα χρόνια!
Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό, είναι εμπαιγμός, μια τραυματική διαδικασία ανάξια κράτους δικαίου στον 21ο αιώνα…».
