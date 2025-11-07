Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση της Έφης Τσιχλάκη - Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της εισαγγελέως Εφετών

Πάλι η υπόθεση θα επιστρέψει στα Χανιά και στο Εφετείο Κρήτης όπου και πάλι θα γίνουμε μάρτυρες μιας διαδικασίας που θα εξαρτηθεί από τους ενόρκους, τις απειλές ή τις διασυνδέσεις μεταξύ δικηγόρων υπεράσπισης και ενόρκων στην μικρή τοπική κοινωνία των Χανίων, αναφέρει ο ξάδερφος της Έφης Τσιχλάκη