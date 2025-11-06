Βανδάλισαν στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς εκφράζει τη βαθιά του οργή και την απόλυτη καταδίκη του βανδαλισμού ενώ η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου αναφέρει πως η πράξη «είναι μια προσβολή στη μνήμη ενός τόπου, μιας κοινότητας και ενός κομματιού της ιστορίας της πόλης μας»