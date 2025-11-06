Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Βανδάλισαν στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην Καλαμαριά
Ο Δήμος Καλαμαριάς εκφράζει τη βαθιά του οργή και την απόλυτη καταδίκη του βανδαλισμού ενώ η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου αναφέρει πως η πράξη «είναι μια προσβολή στη μνήμη ενός τόπου, μιας κοινότητας και ενός κομματιού της ιστορίας της πόλης μας»
Άγνωστοι βανδάλισαν τη στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην περιοχή του Βότση, στον δήμο Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Με σπρέι μουτζούρωσαν τη στήλη και έγραψαν διάφορα συνθήματα.
Προσθέτει η δήμαρχος πως η ιστορία του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» αποτελεί αναπόσπαστο κεφάλαιο της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης και, ειδικά, της Καλαμαριάς. Μάλιστα, δηλώνει πως ο Δήμος Καλαμαριάς θα επιμείνει στην πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του βανδαλισμένου μνημείου.
