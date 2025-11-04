Θεσσαλονίκη: 13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι και συνελήφθη
Θεσσαλονίκη: 13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι και συνελήφθη
Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο
Ένας 13χρονος συνελήφθη επειδή άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών, απειλώντας τον ότι δήθεν κατέχει μαχαίρι.
Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το θύμα ενημέρωσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ».
