Θεσσαλονίκη: «Έχει απειλήσει ξανά να μας πυροβολήσει επειδή παίζουμε», λέει ανήλικος για τον 55χρονο που τραυμάτισε με καραμπίνα 15χρονο

«Επειδή του είχαμε πει ότι δε θα φύγουμε από εδώ βγήκε με το αμάξι και άρχισε να μας κυνηγάει έως το πάρκο. Εμείς κρυφτήκαμε και ένας άλλος (κάτοικος) βγήκε και τον έβριζε. Έχει βγάλει άλλες δύο - τρεις φορές καραμπίνα, είναι σαν τουφέκι. Βγαίνει έξω με την καραμπίνα και φωνάζει «φύγετε κω…παιδα θα σας πυροβολήσω». Εμείς τρέχαμε φυσικά. Φοβόμασταν και δεν το είχαμε καταγγείλει γιατί ήμαστε μικροί και δε θα μας άκουγε η αστυνομία», σημείωσε.Όπως καταγγέλλει μητέρα νεαρής, ο 55χρονος βγήκε από το σπίτι του και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των παιδιών που άκουγαν μουσική. «Έρχονται τα παιδιά και τα κυνηγάει. Ο γιος μου είναι 15 χρονών και δεν μπορεί να πάει να παίξει πουθενά», σημειώνει.«Τα παιδιά παίζουν μέχρι και αργά το βράδυ. Αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Πολλές φορές φωνάζει στα παιδιά “φύγετε από εδώ” και έχει δημιουργήσει προβλήματα. Δεν έχει ξαναπυροβολήσει, όμως. Τα παιδιά στα γηπεδάκια θα παίξουν, πού θα πάνε;» αναφέρει άλλη κάτοικος της γειτονιάς.«Δεν γνωρίζαμε ότι έχει καραμπίνα. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό που συνέβη», συμπληρώνει.«Τα παιδάκια έρχονται κάθε απόγευμα στο μαγαζί και παίρνουν νεράκια και αναψυκτικά. Έχουμε σοκαριστεί από το περιστατικό», ανέφερε άλλη κάτοικος που διατηρεί κατάστημα στην περιοχή, προσθέτοντας ότι στο σημείο παίζουν τα απογεύματα παιδιά κάθε ηλικίας.Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον 55χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Επικίνδυνης Εγκληματικότητας Θερμαϊκού.Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά τη δίωξη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.