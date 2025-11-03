Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Θεσσαλονίκη: 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να εκφοβίσει ανήλικους που έκαναν φασαρία - Τραυματίστηκε 15χρονος
Ο ανήλικος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο
Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές το βράδυ της Κυριακής σε έναν 55χρονο άνδρα στην Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής ο 55χρονος λόγω ενόχλησης του από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του, πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ενός 15χρονου.
Ο ανήλικος τραυματίστηκε στα δύο πόδια, στο αριστερό χέρι και στο μεσοθωράκιο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος κατείχε νόμιμα το όπλο.
