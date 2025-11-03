Διαθήκες online - Όλες οι αλλαγές στις κληρονομιές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr - Τα πολλαπλά οφέλη
Διαθήκες online - Όλες οι αλλαγές στις κληρονομιές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr - Τα πολλαπλά οφέλη
Η μεταρρύθμιση αναμένεται να αποφορτίσει τα δικαστήρια, καθώς εκατοντάδες δικαστές και γραμματείς θα απελευθερωθούν από την εν λόγω διαδικασία - Από τις 400 ημέρες, στις 7 ημέρες η δημοσίευσή τους
Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr, μέσω της οποίας δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο από την 1η Νοεμβρίου του 2025, παρουσίασαν στα μέσα Οκτωβρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας. Η μεταρρύθμιση αυτή ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία δημοσίευσης, μειώνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης από 400 ημέρες σε μόλις 3 έως 7 ημέρες.
Aπό την 1η Νοεμβρίου 2025, οι διαθήκες δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο ακόμη και την ίδια ημέρα της αίτησης, το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες. Κάθε συμβολαιογράφος θα εισάγει στο νέο Μητρώο Διαθηκών κάθε ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια διαθήκη που έχει συνταχθεί ή κατατεθεί ενώπιόν του. Το μητρώο τηρείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών–Πειραιώς–Αιγαίου και Δωδεκανήσου, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια.
Για τις εκκρεμείς υποθέσεις, θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση εντός Νοεμβρίου, ώστε όλες οι διαθήκες να υπαχθούν στο νέο σύστημα. Οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν πανελλαδικά αν υπάρχει διαθήκη που έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο, ενώ θα εκδίδεται βεβαίωση ύπαρξης ή μη μέσα στην ίδια ημέρα.
Τα οφέλη είναι πολλαπλά:
-Δραστική μείωση χρόνου δημοσίευσης και έκδοσης πιστοποιητικών.
-Άμεση πρόσβαση πολιτών στο μητρώο με σεβασμό στα δεδομένα GDPR.
-Αποσυμφόρηση δικαστηρίων και καλύτερη αξιοποίηση του δικαστικού προσωπικού.
-Αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας στη διαδικασία.
-Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών (ARERT) για διασυνοριακή αναζήτηση.
Περιλαμβάνει:
-Τις κατατεθειμένες σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο ιδιόγραφες διαθήκες
Το Γενικό Μητρώο Διαθηκών πλέον αποτελείται από δύο τμήματα:Α΄ τμήμα
Περιλαμβάνει:
-Τις κατατεθειμένες σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο ιδιόγραφες διαθήκες
-Τις μυστικές και δημόσιες διαθήκες
-Τις πράξεις ανάκλησης διαθηκών
Β΄ τμήμα
Περιλαμβάνει:
-Τις πράξεις δημοσίευσης των διαθηκών
-Τα αντίγραφα των πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών από πρόξενο ή αλλοδαπή αρχή τις πράξεις κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυριών.
-Η ιδιόγραφη διαθήκη κηρύσσεται κυρία (γνήσια) από τον συμβολαιογράφο, εφ’ όσον ζητηθεί, παρουσία μαρτύρων και με παράσταση δικηγόρου, εκτός αν ο τιμώμενος είναι «εξωτικός», οπότε απαιτείται επί πλέον γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.
