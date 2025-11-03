Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις έως 45΄ στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός Κίνηση

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με δυσκολία σε αρκετές λεωφόρους διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική οδό όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 45 λεπτά.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο από του Ρέντη μέχρι τη Λυκόβρυση.

Στην Αττική Οδό σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης ενώ καθυστερήσεις άνω των 45' καταγράφονται από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.  Καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισιάς ενώ στην περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.




Αυξημένη η κίνηση και στην Κηφισιάς κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείων, στην ανηφόρα του Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά μετά τη Συγγρού αλλά και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

