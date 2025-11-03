Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις έως 45΄ στην Αττική Οδό
Με δυσκολία σε αρκετές λεωφόρους διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας.
Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική οδό όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 45 λεπτά.
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο από του Ρέντη μέχρι τη Λυκόβρυση.
Στην Αττική Οδό σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Κύμης ενώ καθυστερήσεις άνω των 45' καταγράφονται από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισιάς ενώ στην περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.
Αυξημένη η κίνηση και στην Κηφισιάς κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείων, στην ανηφόρα του Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά μετά τη Συγγρού αλλά και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 45' από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2025
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/Qe8mPZFIdA
