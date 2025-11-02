Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Πόρτα-πόρτα και πάνω σε ταράτσες πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ ψάχνουν στοιχεία για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πόρτα-πόρτα και πάνω σε ταράτσες πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ ψάχνουν στοιχεία για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή θα έχει διάρκεια, όπως επιβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Πόρτα - πόρτα και από ταράτσα σε ταράτσα συνεχίζουν οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ της έρευνες στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά το χθεσινό αιματοκύλισμα, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων.
Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς, όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι ένοχοι (κατά πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 5 οπλισμένοι που κρύβονται σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή) και να διασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Ανατροπή με τη νεκρή, σκοτώθηκε από πυροβολισμό όχι από ανακοπή - Κρύβονται στα βουνά 5 οπλισμένα άτομα από το χωριό
Πώς εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα: Βγήκε στο μπαλκόνι και τον πυροβόλησαν 10 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ
Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς, όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι ένοχοι (κατά πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 5 οπλισμένοι που κρύβονται σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή) και να διασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.
Δείτε φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια
Ειδήσεις σήμερα:
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Ανατροπή με τη νεκρή, σκοτώθηκε από πυροβολισμό όχι από ανακοπή - Κρύβονται στα βουνά 5 οπλισμένα άτομα από το χωριό
Πώς εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα: Βγήκε στο μπαλκόνι και τον πυροβόλησαν 10 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα