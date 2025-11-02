Πόρτα-πόρτα και πάνω σε ταράτσες πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ ψάχνουν στοιχεία για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πόρτα-πόρτα και πάνω σε ταράτσες πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ ψάχνουν στοιχεία για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή θα έχει διάρκεια, όπως επιβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Πόρτα - πόρτα και από ταράτσα σε ταράτσα συνεχίζουν οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ της έρευνες στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά το χθεσινό αιματοκύλισμα, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς, όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι ένοχοι (κατά πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 5 οπλισμένοι που κρύβονται σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή) και να διασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

