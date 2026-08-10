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Σύλληψη 73χρονου στη Ρόδο γιατί πούλησε αλκοόλ σε τρεις ανήλικους
Σύλληψη 73χρονου στη Ρόδο γιατί πούλησε αλκοόλ σε τρεις ανήλικους
Δύο 16χρονοι βρέθηκαν στην παραλία μπροστά από την επιχείρηση με υπεύθυνο τον 73χρονο - Μια ανήλικη μεταφέρθηκε με οξεία μέθη στο νοσοκομείο αφού αγόρασε αλκοόλ από την ίδια επιχείρηση
Στη σύλληψη ενός 73χρονου, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο, προχώρησαν αστυνομικοί μετά τον εντοπισμό ανηλίκων που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε χώρο παραλίας μπροστά από την επιχείρηση, όπου το κατάστημα διαχειρίζεται τραπέζια, εντοπίστηκαν δύο 16χρονοι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, και δεύτερο περιστατικό. Πατέρας ανήλικης φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι χρειάστηκε να μεταφέρει την κόρη του στο Νοσοκομείο Ρόδου με συμπτώματα οξείας μέθης, ενώ προηγουμένως η ανήλικη φέρεται να είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 73χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε την προσωρινή ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε χώρο παραλίας μπροστά από την επιχείρηση, όπου το κατάστημα διαχειρίζεται τραπέζια, εντοπίστηκαν δύο 16χρονοι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, και δεύτερο περιστατικό. Πατέρας ανήλικης φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι χρειάστηκε να μεταφέρει την κόρη του στο Νοσοκομείο Ρόδου με συμπτώματα οξείας μέθης, ενώ προηγουμένως η ανήλικη φέρεται να είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 73χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε την προσωρινή ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
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