4η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό από το ygeiamou

Το ygeiamou.gr διοργανώνει την 4η Ημερίδα με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Το ygeiamou.gr, το κορυφαίο ενημερωτικό site υγείας στην Ελλάδα, πραγματοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά την Ημερίδα για τον Εμβολιασμό.

Η εφετινή εκδήλωση με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας», θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, φέρνοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και τον βασικό της πυλώνα, τον εμβολιασμό.

Κορυφαίοι ειδικοί, επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και μέλη της κυβέρνησης θα συμμετάσχουν σε ομιλίες και διαδραστικές συζητήσεις, εξετάζοντας κρίσιμα ερωτήματα:

-Πώς μπορεί η εθνική στρατηγική εμβολιασμού να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις;

-Ποιον ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι επισκέπτες υγείας και οι γονείς στη διαμόρφωση μιας ισχυρής κουλτούρας πρόληψης;

-Με ποιους τρόπους τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των εμβολιασμών;

Και, τελικά, πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού μέσα από τη διαφάνεια, την επιστημονική ενημέρωση και την έγκυρη επικοινωνία;

Δείτε τους ομιλητές εδώ και το πρόγραμμα εδώ.

Οι εργασίες της ημερίδας θα μεταδοθούν μέσω LIVE STREAMING από το protothema.gr & ygeiamou.gr και από τα προφίλ των δύο sites στο Facebook.

