Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα
Ακόμη μία δύσκολη ημέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί σήμερα (31/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά αλλά και την Αττική Οδό.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.
Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου.
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και η Αττική «ξύπνησε» με αυξημένη κίνησηΣτο κόκκινο βρίσκονται οι εξής λεωφόροι:
Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/Pu6aawSMVw— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 31, 2025
