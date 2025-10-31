Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός Σκαραμαγκάς

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα
UPD:
Ακόμη μία δύσκολη ημέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί σήμερα (31/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά αλλά και την Αττική Οδό. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα.

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα


Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.


Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και η Αττική «ξύπνησε» με αυξημένη κίνηση

Στο κόκκινο βρίσκονται οι εξής λεωφόροι:

-Λεωφόρος Συγγρού,
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας,
Κλείσιμο
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
-Λεωφόρος Μεσογείων
-Σκαραμαγκάς

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου.



Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία

«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
UPD:

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης