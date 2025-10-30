Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Συνελήφθη στα Πετράλωνα 63χρονος φυγόποινος που είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
Είχε πείσει την ανήλικη ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο
Συνελήφθη 63χρονος στα Πετράλωνα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ' εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ώστε να την επιβλέπει, την έπεισε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
