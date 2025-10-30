ΑΑΔΕ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ειδοποιήσεις με πρόστιμα
ΑΑΔΕ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ειδοποιήσεις με πρόστιμα

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα και ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας

ΑΑΔΕ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ειδοποιήσεις με πρόστιμα
Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πολίτες, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, υλοποιούμενη μέσα από τη συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων. Οι έλεγχοι εντοπίζουν οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, χωρίς καταβολή τελών ή χωρίς να έχουν περάσει τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις γίνονται σύμφωνα με τον Νόμο 5113/2024, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τα οχήματα και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με τις υποχρεώσεις τους, βασισμένη στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

