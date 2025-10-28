Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο
Η φωτιά ξεκίνησε στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου – Η πυροσβεστική κατάφερε να αποτρέψει την επέκτασή της
Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα το ξύλινο κτίριο του παλιού ΠΙΚΠΑ στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, δίπλα στο πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.
Η φωτιά, όπως αναφέρει το flashnews.gr, ξεκίνησε από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση και κατάφερε να αποτρέψει την επέκταση στο υπόλοιπο κτίριο και το παρκάκι.
Τις έρευνες για την αναζήτηση των αιτιών της φωτιάς ανέλαβε το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά πυρκαγιά στο παλιό ξύλινο οίκημα.
