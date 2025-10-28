Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Χανιά Φωτιά ΠΙΚΠΑ

Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο

Η φωτιά ξεκίνησε στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου – Η πυροσβεστική κατάφερε να αποτρέψει την επέκτασή της

Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο
Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα το ξύλινο κτίριο του παλιού ΠΙΚΠΑ στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, δίπλα στο πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.


Η φωτιά, όπως αναφέρει το flashnews.gr, ξεκίνησε από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση και κατάφερε να αποτρέψει την επέκταση στο υπόλοιπο κτίριο και το παρκάκι.

Πυρκαγιά σε οίκημα πρώην ΠΙΚΠΑ Χανίων



Τις έρευνες για την αναζήτηση των αιτιών της φωτιάς ανέλαβε το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά πυρκαγιά στο παλιό ξύλινο οίκημα.

Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο
Χανιά: Φωτιά ξέσπασε στο παλιό ΠΙΚΠΑ, δείτε βίντεο



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα

Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη

Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης

Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης