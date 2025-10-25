Ο επικήδειος Φασουλή για τον Σαββόπουλο: Καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν οστην ανάγνωση του επικηδείου τουυ, κατά την εξόδιο ακολουθία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Σαββόπουλο, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου. Έτσι είπαμε; Ξαφνικά ένα unplug... Ήρθα για να λυθεί μια παρεξήγηση των τελευταίων ημερών. Ακούω παντού, ακούμε όλοι δηλαδή, ότι το τραγούδι, φεύγοντας ο Διονύσης, έγινε πιο φτωχό. Λάθος. Ο Διονύσης αφήνει, αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι πάμπλουτο. Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν πιο πλούσιο. Το αγάπησες πολύ, πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι».«Έτσι ήσουν Διονύση, ότι αποθέωνες, το αποζητούσες συγχρόνως, και παιδί και δάσκαλος. Καθόμασταν τρεις ώρες να γράψουμε κείμενο για το θέμα της εβδομάδας στην εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Μιλάγαμε για τις ζωές μας 3 ώρες παρά 10 λεπτά. Το κάναμε αυτό γιατί αυτό που ήθελες ήταν να ακουμπήσεις τη ζωή, να ακουμπήσεις τη ζωή στην τέχνη. Έπαιρνες το τίποτα και το έκανες άπαν» πρόσθεσε.«Είμαι λίγο συγκινημένος, φυσικό είναι. Δεν θα το ήθελα να κλάψω, θα ήταν σαν να παραδεχόμουν ότι έφυγες. Θα το κρατήσω έτσι. Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου» ολοκλήρωσε τον επικήδειό του ο κ. Φασουλής.