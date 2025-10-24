Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ανήλικοι ζήτησαν χρήματα από 15χρονο απειλώντας με σουγιά και σιδερογροθιά στην Πάτρα
Ανήλικοι ζήτησαν χρήματα από 15χρονο απειλώντας με σουγιά και σιδερογροθιά στην Πάτρα
Τα στοιχεία του ενός δράστη έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών
Ακόμα ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο.
Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.
Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας τον για την σωματική του ακεραιότητα.
Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το tempo24.news, 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο.
Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.
Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας τον για την σωματική του ακεραιότητα.
Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα