Επιχειρήσεις Ναρκοθηρίας και Εξουδετέρωσης Ναρκών στην πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 25-I», δείτε βίντεο
Η άσκηση έγινε από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου σε νότιο Ευβοϊκό και Σαρωνικό Κόλπο – Η Ελλάδα μετείχε με πλοίο, ελικόπτερο, μέσα και προσωπικό της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταδρομών
Η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 25-Ι» διεξήχθη από 12 έως 23 Οκτωβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), η άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο τις Ναυτικές Ειδικές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τις προαποβατικές επιχειρήσεις Ναρκοθηρίας Πολύ Ρηχών Υδάτων και Εξουδετέρωσης Ναρκών - Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών.
Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με το πλοίο γενικής υποστήριξης «Άτλας Ι», με ελικόπτερο τύπου S70B, Aegean Hawk, καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.
Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, από το Βέλγιο, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία.
Κατά την άσκηση, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.
Η άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΝ.
